Miss Univers 2018 – Eva Colas se prépare : "Je ne me sens pas forcément prête !"

Le 16 décembre 2018, l'élection de la nouvelle Miss Univers aura lieu à Bangkok en Thaïlande. Pour représenter nos couleurs, l'organisation Miss France (et Miss France elle-même !) a décidé cette année d'envoyer Eva Colas (Miss Corse 2017), arrivée première dauphine de Maëva Coucke en décembre dernier.

Interrogée par Télé Loisirs quelques semaines avant la compétition internationale, l'heureuse élue Eva Colas (22 ans) a expliqué : "L'organisation Miss France m'a appelée trois jours avant l'annonce. J'étais avec ma famille, donc on a pu fêter directement la nouvelle ! C'était beaucoup d'émotions, j'étais surprise ! (...) c'est un challenge plus grand que Miss France ! Je ne me sens pas forcément prête, mais j'ai deux mois pour me préparer physiquement, et psychologiquement. Je fais beaucoup de sport, j'ai des coachs qui vont m'accompagner, je prends aussi des cours de théâtre."

En ce qui concerne son échec à Miss France, Eva Colas a aujourd'hui tourné la page et se satisfait de son très joli parcours. "C'est le jeu ! J'étais surtout contente d'être arrivée aussi loin ! On avait une très belle promo, il y a plein de filles qui ne sont pas allées dans le top 5. C'est quand même énorme et j'ai la chance de partir à l'international. C'est un vrai tremplin au niveau médiatique", a-t-elle assuré.

Aujourd'hui, quoi qu'il arrive à Bangkok dans quelques semaines, la représentante de l'île de Beauté sait ce qu'elle veut professionnellement. "Je suis en train de créer ma marque de maillots de bain ! C'est un gros projet. J'ai envie de représenter la femme entrepreneur. Le concept, c'est 'bien dans sa tête et bien dans son maillot'", a-t-elle finalement révélé.

Nous lui souhaitons bonne chance !