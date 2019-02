Mister V : De YouTube au cinéma, il débarque dans la comédie All Inclusive

Le 13 février 2019, Fabien Onteniente et son acolyte Franck Dubosc ont fait leur retour sur grand écran avec leur nouvelle comédie événement : All Inclusive. Un nouveau long métrage dans lequel l'humoriste et comédien donne la réplique à une joyeuse troupe puisque François-Xavier Demaison, Josiane Balasko et Thierry Lhermitte sont de la partie. Le youtubeur Mister V fait également partie du "voyage", dans la peau d'un animateur de club qui ne manque pas d'entrain.

Après les vidéos comiques sur YouTube, quelques apparitions à la télé, puis un album de rap certifié disque d'or en 2017, c'est désormais sur grand écran qu'Yvick Letexier - de son vrai nom - essaie de se faire une place. Pour son cinquième rôle au cinéma, le jeune comédien de 25 ans retrouve le réalisateur Fabien Onteniente, qu'il avait déjà croisé le temps d'un rôle secondaire dans Camping 3. Cette fois-ci, le youtubeur ne s'est pas contenté d'une simple apparition, comme l'a expliqué le réalisateur d'All Inclusive à Purepeople : "Mister V est super dans l'impro et plein de choses sont nées de lui."

Cette nouvelle "comédie balnéaire" commence lorsque Bruno (interprété par François-Xavier Demaison), planté par sa fiancée à l'aéroport, finit par s'envoler seul pour une semaine dans un club de vacances all inclusive aux Caraïbes. Une mauvaise nouvelle n'arrivant jamais seule, il va devoir partager sa chambre avec Jean-Paul Cisse, éternel célibataire très envahissant... Avec Lulu (jouée par Josiane Balasko), retraitée et veuve très open, et Édouard Laurent, le directeur du Club Caraïbes Princess interprété par Thierry Lhermitte, les deux vacanciers ne sont pas près d'oublier leur séjour sous le soleil et les cocotiers.