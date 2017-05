Moby harcelé par une fan névrosée et multi-récidiviste...

Moby est victime de son succès, et pas qu'un petit peu. Si l'on en croit les informations du site américain TMZ, le chanteur de 51 ans a bien dû mal à se défaire d'une fan trop obsédée par sa personne. Ce week-end, une certaine Kelly Lord, déjà condamnée par le passé pour avoir harcelé l'artiste, a remis ça.

Ce samedi 20 mai aux alentours de 23 heures, elle s'est pointée au domicile de Moby, situé sur les hauteurs d'Hollywood. Si l'on ignore ce qui a motivé son geste, en revanche on sait que le service de sécurité de l'auteur-compositeur-interprète, Dj et photographe n'a pas perdu de temps pour la repérer et l'intercepter.

Il faut dire qu'ils commencent à avoir l'habitude puisque c'est la énième fois que Kelly vient faire une scène chez Richard Melville Hall, de son vrai nom. Au mois de décembre, les gardes du corps de la star l'avait déjà retrouvée cachée dans les buissons, d'où elle avait fait une crise de jalousie après avoir retrouvé un préservatif usagé... Elle s'en était alors pris à un de ses invités, menaçant de bousiller sa voiture à coup de briques.

Quelques mois plus tôt, elle avait aussi été surprise en train de voler un colis adressé à l'interprète de Lift Me Up. A l'époque, c'est la première fois que les forces de l'ordre s'en mêlaient, lassées des intrusions à répétition de cette fan déséquilibrée. Un juge américain avait alors émis une ordonnance de restriction à son encontre. Ce qui n'a visiblement pas suffi à réfréner ses ardeurs.

Coline Chavaroche