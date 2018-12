Mohamed Ali : Sa fille Laila renverse un piéton et le blesse grièvement

Le pire a failli arriver mais il a fort heureusement été évité. Laila Ali, 40 ans, circulait sur le parking d'un centre commercial de Calabasas (banlieue de Los Angeles) dans l'après-midi du mardi 4 décembre 2018 lorsque son trajet a été stoppé net. La fille du légendaire et défunt boxeur américainMohamed Ali a percuté un piéton. La collision a été d'une telle violence que l'homme âgé a été proketé au sol et que l'accident a nécessité l'intervention des secours et de la police. TMZ est en possession d'images filmées juste après le choc.

Le piéton blessé y apparaît allongé sur une civière, entouré par plusieurs secouristes en action. Bien que la situation ait été stabilisée, l'homme décrit comme âgé par le site américain a malgré tout été conduit à l'hôpital afin que ses blessures y soient soignées.

De son côté, Laila Ali a rapidement été interrogée par le shérif mais n'a pas été conduite au poste. L'enquête en cours doit permettre de déterminer s'il s'agit ou non d'un accident.

La fille de Mohamed Ali est connue outre-Atlantique pour avoir suivi les pas de son célèbre père en boxant professionnellement jusqu'en 2007. Cette même année, elle avait participé à la quatrième saison de Dancing with the stars (la version américaine de Danse avec les stars) où elle a terminé au pied du podium, à la troisième place. Toujours en 2007, elle a épousé l'ancien joueur de football américain Curtis Conway avec qui elle a eu ses deux enfants, Curtis Muhammad Conway, Jr, né en août 2008, et sa fille Sydney Jurldine Conway, née en avril 2011.