Mohamed (Koh-Lanta) et la chèvre : "J'ai fait 37 heures de garde à vue"

Aveuglé par la faim, Mohamed est alors sorti de ses gonds forçant Denis Brogniart à le sanctionner. Comment ? En l'isolant sur un îlot de la barrière de corail. Un moment que le Survivor n'a toujours pas oublié. "Je crois que vous ne vous rendez pas compte. Là-bas, on ne raisonne pas comme quand on est chez soi. Une chèvre dans Koh-Lanta, c'est le banquet d'Astérix ! (...) J'ai fait 37 heures de garde à vue tout seul sur une île en plein milieu de la mer, dans le noir complet puisqu'il n'y avait pas de pleine lune. La seule chose que je pouvais voir c'était l'écume des vagues. Pour passer le temps, j'ai nagé, j'ai prié, j'ai chanté, j'ai eu froid. Pour me réchauffer, j'ai essayé de m'enterrer dans le sable et me couvrir de coraux mais c'était mouillé donc j'ai vite changé d'idée alors j'ai couru, je me tapais les épaules. J'avais hâte que le soleil se lève. La production ne m'avait donné que de l'eau", déclare-t-il.

Un mauvais souvenir pour le chauffeur routier qui a depuis changer de carrière. Eh oui, Mohamed qui a travaillé de 2006 à 2009 pour Adventure Line Productions (qui produit notamment Koh-Lanta), à la régie puis en tant qu'assistant réalisateur, a collaboré pour L'Equipe 21. A présent, il monte sur scène et parle avec humour de son expérience à Koh-Lanta, anime également des galas et a créé sa marque de vêtements JVM (Je vous aime).