Molières 2017 : Polanski taclé, Huppert honorée, Dedienne et Bedos à l'humour

Lundi 29 mai, France 2 diffusait en deuxième partie de soirée (juste après la pièce Fleur de cactus), la 29e cérémonie des Molières. Un événement suivi par 1,09 million de téléspectateurs (10,9% de parts d'audience), en baisse par rapport à l'an passé. Palmarès, temps forts... retour sur cette nouvelle édition.

Présentée par Nicolas Bedos, depuis la scène des Folies Bergère, cette cérémonie des Molières a vu triompher la pièce Edmond (repartie avec cinq prix) et a offert à Isabelle Huppert un prix d'honneur. Le comédien et humoriste Vincent Dedienne a été sacré pour son excellent spectacle comique S'il se passe quelque chose et la fidèle des planches Catherine Arditi a reçu un prix d'interprétation pour un spectacle privé.

Au cours de la soirée, Vincent Dedienne et Nicolas Bedos ont détendu le public avec un sketch (sous le prétexte d'une fausse coupure publicitaire), tout comme les comédiennes Camille Cottin et Camille Chamoux, alors qu'à l'inverse, la comédienne et humoriste Blanche Gardin a mis certains spectateurs mal à l'aise – quand d'autres riaient franchement – avec un petit speech d'introduction avant de remettre un prix. En effet, elle a évoqué un metteur en scène qui ne pouvait "pas la toucher" pendant qu'elle était sur scène, avant de faire part de son étonnement face à la tolérance de ceux qui "font la différence entre l'homme et l'artiste". Pas besoin d'être devin pour comprendre que le tacle était adressé à Roman Polanski...

Nicolas Bedos, qui s'est payé la présidente de France Télévisions, Delphine Ernotte, a salué ses équipes sur Twitter à l'issue de cette cérémonie pour laquelle il a travaillé déjà trois fois.

Les principaux prix :

Molière d'honneur: Isabelle Huppert

Molière du théâtre public: Les Damnés d'Ivo Van Hove avec la Comédie-Française

Molière du théâtre privé: Edmond d'Alexis Michalik

Révélation féminine: Anna Cervinka pour Les Enfants du silence et Vania à la Comédie-Française

Révélation masculine: Guillaume Sentou pour Edmond

Molière de la comédie: Bigre de Pierre Guillois

Molière de la comédienne d'un spectacle de théâtre public: Elsa Lepoivre pour Les Damnés à la Comédie-Française

Molière du comédien d'un spectacle de théâtre public: Philippe Caubère pour Le Bac 68

Molière de la comédienne d'un spectacle privé: Catherine Arditi pour Ensemble de Fabio Marra

Molière du comédien d'un spectacle privé: Jean-Pierre Bacri pour Les Femmes savantes

Molière de l'auteur francophone vivant: Alexis Michalik

Molière du metteur en scène d'un spectacle de théâtre public: James Thierrée pour La Grenouille avait raison

Molière du metteur en scène d'un spectacle de théâtre privé: Alexis Michalik

Molière de la création visuelle: Les Damnés d'Ivo Van Hove

Molières du spectacle musical: Ivo Livi ou le destin d'Yves Montand d'Ali Bougheraba et Cristos Mitropoulos

Molière du jeune public: Dormir 100 ans de Pauline Bureau

Molière de l'humour: Vincent Dedienne

Molière "Seul en scène": Emmanuel Noblet pour Réparez les vivants