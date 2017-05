Molly Cavalli : L'actrice X mordue par un requin en plein tournage !

"Souhaitez-moi bonne chance", avait écrit Molly Cavalli sur Instagram quelques minutes avant l'incident. Le 25 avril, l'actrice a participé en Floride au tournage d'une séquence pour la société CamSoda, consacrée aux stars de vidéos X par webcam.

Irrésistible en maillot de bain blanc, Molly s'est installée dans une cage dotée de plusieurs caméras, flottant en mer au milieu de requins-citron, une espèce pas réputée agressive. Un animal s'est approchée de l'actrice et l'a mordue à la cheville. Alors que son sang se répand dans l'eau, Molly Cavalli apparaît terrorisée, paniquée et en larmes dès sa sortie de l'eau. Sa blessure a nécessité 20 points de suture.

"Ce n'est pas si moche que ça en a l'air. Je me remets vite. C'était quand même une expérience géniale", a plus tard écrit Molly en légende d'un selfie récemment publié sur Instagram. La jeune femme y fait le bonheur de ses plus de 115 000 abonnés.