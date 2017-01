Mondial 2017 : Nikola Karabatic fête sa nouvelle victoire avec Alek et Géraldine

Il régnait comme une euphorie générale hier soir (jeudi 26 janvier) à l'AccorHotels Arena, à Paris, pour la demi-finale du Mondial de handball opposant la France à la Slovénie. De retour dans la capitale, les Experts ont enchanté le public en offrant un match sans faute et sans suspense. Les Bleus se sont aisément imposés 31-25.

Remplie, l'arène parisienne comptait de nombreuses personnalités dans ses tribunes, mais aussi plusieurs membres du clan Karabatic. Si Luka Karabatic – forfait depuis sa blessure à la cheville survenue le 13 janvier dernier contre le Japon – s'est montré particulièrement discret, sa maman Radmila (également surnommée Lala) et Géraldine Millet (compagne de Nikola Karabatic) ont été aperçues à plusieurs reprises. Alex Karabatic (le fils de 9 mois de Nikola Karabatic et Géraldine) a également assisté à la demi-finale, portant un maillot tricolore floqué à son nom pour l'occasion.

Une fois le coup de siffle final donné, tous sont allés retrouver les joueurs sur le terrain, célébrant cette nouvelle victoire en famille. Heureux de fêter ce grand moment de sport avec les siens, Nikola Karabatic ne s'est pas retenu d'embrasser sa compagne et son fils devant les caméras.

Comblé depuis l'arrivée d'Alex en avril 2016 – il profite de chaque moment de break pour s'occuper de lui malgré la compétition –, le pilier de l'équipe de France voyait en son fils une motivation supplémentaire. Lors d'une récente interview accordée au Parisien publiée la veille du coup d'envoi du Mondial de handball, Nikola Karabatic s'était confié sur sa vie de papa et sur la manière dont Alek le boostait dans sa carrière. "La naissance d'Alek a été le plus beau jour de ma vie. Il est devenu la star de la famille ! Être papa a bouleversé ma vie de sportif mais surtout d'homme. J'essaie d'être le plus présent possible, de jouer avec lui et d'aider au mieux Géraldine. Il me donne une telle énergie, un tel bonheur", s'était-il épanché.

Espérons que cette énergie positive lui permettra de remporter la finale qui se jouera dimanche prochain contre le vainqueur du match Croatie-Norvège.

Olivia Maunoury