Mondial 2018 : Benjamin Pavard, nouveau phénomène qui "vient de nulle part"

Il n'a que 22 ans, est en couple avec une ancienne Miss France (Rachel Legrain-Trapani), joue en Allemagne (dans le club de Stuttgart) et était un inconnu pour beaucoup, jusqu'à ce qu'il rejoigne l'équipe de France de football et marque un superbe but lors du huitième de finale contre l'Argentine en Russie. Benjamin Pavard n'a pas tardé à exploser sur le marché des mercatos.

Rachel-Legrain Trapani interrogée pour "Le Mag" de la Coupe du monde après la victoire de la Frabce sur l'Aregntine à Kazan le 30 juin 2018.

Les larmes dans Téléfoot Au lendemain de la victoire de l'équipe de France contre l'Argentine, Téléfoot a eu le privilège de pouvoir s'entretenir, en direct, avec Didier Deschamps mais aussi avec les joueurs depuis leur camp d'entraînement d'Istra. Encore sous le coup de l'euphorie après son magnifique but qui lui vaut de nombreuses convoitises sur le marché des mercatos avec une cote estimée à 50 millions d'euros, Benjamin Pavard a reçu un cadeau touchant : une vidéo tournée par ses parents. Présents lors du match contre le Danemark qui s'est joué le 26 juin 2018 au stade Loujniki à Moscou, Nathalie et Frédéric Pavard ont suivi le huitième de finale en France. Leurs mots ont bouleversé leur fils, reconnaissant de leurs sacrifices, notamment de son départ précoce du foyer familial à seulement 10 ans.

#Tlfoot

Les larmes de @BenPavard28 aprs le message mouvant de ses parents pic.twitter.com/oTtq5ffA2C — Tlfoot (@telefoot_TF1) 1 juillet 2018

