Mondial 2018 : Neymar marque, sa soeur se déboîte l'épaule

Le but de Neymar contre le Costa Rica était très attendu, il a bien eu lieu dans toutes les dernières minutes du match Brésil-Costa Rica qui s'est joué le 22 juin 2018 à Saint-Pétersbourg. A la septième minute du temps additionnel, un record en Coupe du monde. De quoi soulager tous ses proches présents dans les tribunes, sa ravissante compagne Bruna Marquezine et son fils de 5 ans Davi Lucca. L'attaquant star du PSG moqué pour son étonnante coupe de cheveux n'a pas fait dans la retenue en versant quelques larmes à la fin du match. Sa soeur Rafaella n'a pas non plus fait dans la demi-mesure.

Aux couleurs du Brésil pour le deuxième match de la Seleçao dans le groupe E, la jeune Brésilienne a célébré le but de son célèbre frère avec énergie... au point qu'elle s'est déboîté l'épaule. SporTV a en effet rapporté que Rafaella s'est violemment fait mal dans le feu de l'action et a été obligée d'appeler les secours avant de quitter les tribunes sous escorte.

La principale intéressée a confirmé l'information via les réseaux sociaux, publiant notamment plusieurs photos d'elle le bras en écharpe. Rafaella n'en a pas perdu sa bonne humeur, son style toujours très sophistiqué et ses faux ongles.