Monica Bellucci casée avec "un garçon de 20 ans" ? Elle répond à sa manière...

Dans le dernier numéro du magazine ELLE, dont elle fait la couverture, Monica Bellucci parle d'amour et de relations. Non sans un clin d'oeil qu'on imagine forcément appuyé à son ex-mari Vincent Cassel, elle a évoqué la possibilité d'avoir une idylle avec un homme beaucoup plus jeune qu'elle. Et sa réponse est aussi drôle qu'étonnante...

"Vous me voyez avec un garçon de 20 ans, même très beau ?, s'amuse la star italienne. Je le regarderais comme un fils..." Selon le sex symbol de 53 ans, "il faut différencier la pulsion et la manière dont on la gère". Tout en précisant qu'elle "ne porte aucun jugement moral", Monica assure que "l'amour n'a pas de codes". Mais nul doute que son ex-mari, père de ses deux filles, appréciera la petite référence, lui qui s'affiche pourtant fou amoureux de la belle Tina Kunakey, 21 ans – il en 51.

"Les jolies jeunes femmes, je ne les envisage jamais comme des rivales, poursuit-elle. Au contraire, j'éprouve pour elles une infinie tendresse." Et d'ajouter : "Je pense à mes filles et au long chemin qu'il leur à parcourir." Il en est en effet question de ses filles, Deva (13 ans) et Léonie (8 ans), dans cette interview. "Je veille à ce que ma vie publique ne rejaillisse par sur mes filles", déclare-t-elle par exemple, en précisant notamment qu'elles "ont à peine vu Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre". "On parle d'elles, pas de moi", assure-t-elle. Et de conclure : "Je veux pouvoir me dire que je ferai peut-être plein d'erreurs, mais que j'aurai fait de mon mieux."

Après avoir confié il y a un an qu'elle avait retrouvé l'amour, Monica Bellucci s'est faite plus mystérieuse sur son statut. "Aujourd'hui, j'ai envie de douceur, de paix. Mais une autre partie de moi est encore passionnelle, sulfureuse. Sinon c'est la mort !", reconnaît-elle, avant d'avouer que "le feu est encore là, mais il peut peut-être brûler ailleurs". "Je pourrais m'enflammer pour un film ou pour un homme comme à 20 ans, mais encore faut-il tomber sur le bon scénario", lâche-t-elle.

Interview à retrouver en intégralité dans ELLE, en kiosques dès le 6 juillet 2018.