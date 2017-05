Monica Bellucci, divorcée, révèle ce qui serait formidable pour ses filles

Bellissima Bellucci. L'actrice italienne de 52 ans illumine la couverture du dernier numéro de Paris Match, offrant sa beauté et son charisme divins aux lecteurs. Dans les pages intérieures, c'est la femme, actrice et mère divorcée qui se livre. Si elle déclare avoir un homme dans sa vie, l'ex-femme de Vincent Cassel n'en dira pas plus, protégeant son jardin secret. Elle acceptera néanmoins d'évoquer la période délicate de sa séparation et ce qu'elle souhaite pour ses filles, Deva, 12 ans, et Léonie, 6 ans.

"Au moment de mon divorce, en 2013, le père de mes enfants est resté au Brésil. Moi, j'ai choisi de vivre à Paris. J'ai acheté l'année dernière une maison à Lisbonne et j'aimerais beaucoup m'y installer. Il y a, dans cette ville, un côté à la fois international et provincial qui me plaît. Ce serait formidable pour mes filles, car la vie y est plus douce", confie Monica Bellucci. La star s'épanche ensuite sur l'éducation de ses filles : "Si je suis capable d'être une bonne mère, ce que j'espère, et de prodiguer de l'amour à mes enfants, c'est que ma mère m'en a beaucoup donné. Mes parents étaient très jeunes quand je suis née, ma mère avait à peine 20 ans. Comme je l'ai déjà fit, je suis le produit d'un père athée et d'une mère catholique qui croit que l'indiscipline de mes filles vient du fait qu'elles ne sont pas baptisées !"

Sa progéniture ne devrait pas avoir de mal à s'adapter dans une contrée différente. En effet, dans Vanity Fair édition italienne, elle confiait que ses filles étaient "en bonne santé, bonnes à l'école, cosmopolites et parlent cinq langues". "Elles ont beaucoup voyagé avec moi, et elles s'adaptent au fait de dormir dans un hôtel ou une autre maison, sans être déstabilisées par ces changements, indiquait la comédienne. J'espère être en mesure de leur donner la confiance qui vient de l'intérieur, ce sentiment d'amour qui vous donne de la force dans la vie."

Bientôt à l'affiche d'un film (Sur la voie lactée), attendue en maîtresse de cérémonie à Cannes et objet d'un livre (Rencontres clandestines, de Guillaume Sbalchiero), Monica Bellucci continue d'écrire sa vie avec force et passion. De son côté, Vincent Cassel a lui aussi refait sa vie, avec le jeune mannequin Tina Kunakey. Au cinéma, on le retrouvera prochainement dans Fleuve noir d'Erick Zonca.