Monica Bellucci et Nicolas, couple vedette à Madrid avec Georgina Rodriguez

Monica Bellucci et son compagnon, l'artiste Nicolas Lefebvre, sont à Madrid. Jeudi 30 mai 2019, le couple a assisté au gala du magazine Elle espagnol à l'Hôtel InterConternental en faveur de la fondation de lutte contre le cancer CRIS.

Cette soirée très glamour réunissait de nombreuses personnalités, à l'instar de la divine Georgina Rodriguez, compagne du footballeur Cristiano Ronaldo, mère de son 4e enfant, Alana (un an et demi). La jeune femme de 24 ans, vêtue d'une robe fendue dévoilant une jambe interminable, faisait partie des nombreux mannequins espagnols qui ont assisté à cette soirée Elle, comme la Danoise Caroline Corinth et les Espagnoles Ariadne Artiles, Sofia Sanchez, Jana Perez, Paloma Lago et Laura Sanchez. Il fallait aussi compter sur les acteurs et actrices Genova Casanova, Marta Hazas, Carles Francino, Haiba Abouk, Mar Saura et l'Américain Gary Dourdan, très chic en smoking blanc. L'incroyable Rossy de Palma, récemment tête d'affiche du Fashion Freak Show de son ami Jean-Paul Gaultier, était accompagnée de sa fille Luna Mary. L'actrice culte de Pedro Almodovar a une fille et un fils. Enfin, la chanteuse de flamenco India Martinez, l'entrepreneuse et collectionneuse de haute couture Carmen Lomana, ainsi que les matadors Francesco Rivera, au bras de son épouse Lourdes Montes, et Oscar Higares complétaient la liste des invités.

Ce grand dîner de gala était organisé par le magazine Elle Espagne afin de recueillir des dons pour la fondation espagnole CRIS (Cancer Research Innovation Spain). Cette association met toute son énergie à soutenir la recherche médicale contre le cancer, une maladie qui, selon l'OMS, touchera un homme sur trois et une femme sur quatre au cours de leur vie.

Monica Bellucci (54 ans) et Nicolas Lefebvre (36 ans) ont officialisé leur histoire d'amour en mars lors du premier défilé de la maison Chanel depuis la mort de Karl Lagerfeld. Tout récemment, le couple s'est affiché au dîner Dior Vogue organisé en marge du Festival de Cannes. Quelques jours plus tard, Monica Bellucci montait les marches au côté de Claude Lelouch pour la projection de leur film Les Plus Belles Années d'une vie, actuellement à l'affiche.