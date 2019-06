Monica Bellucci et Nicolas Lefebvre : Amoureux et engagés avec Maud Fontenoy

Monica Bellucci et Nicolas Lefebvre filent le parfait amour... et enchaînent les voyages ! Après Venise, Cannes et enfin Madrid, le couple a fait son retour à Paris. Jeudi 6 juin 2019, l'actrice de 54 ans et son compagnon artiste ont apporté leur soutien à Maud Fontenoy et à sa fondation environnementale.

Fondée en 2008, la Maud Fontenoy Foundation s'engage en France comme à l'international pour préserver nos océans. Monica Bellucci et Nicolas Lefebvre l'ont rejointe dans ce combat en assistant, ce jeudi 6 juin 2019, à la soirée de gala de la fondation. L'événement a eu lieu sur la péniche Ducasse sur Seine, à Paris.

Toute de noir vêtue avec une robe légèrement transparente et des bottines Christian Louboutin, Monica Bellucci a fait sensation dès son arrivée au bras d'un Nicolas Lefebvre élégant et décontracté. Les amoureux tout juste rentrés de Madrid, où ils avaient assisté au gala caritatif du magazine Elle España, ont été accueillis par Maud Fontenoy. Ils y ont également retrouvé l'acteur Richard Berry, le chef Alain Ducasse et le réalisateur Claude Lelouch. Ce dernier a dirigé Monica Bellucci dans le film Les Plus Belles Années d'une vie, projeté au 72e Festival de Cannes et sorti le 22 mai 2019.

Monica Bellucci et Nicolas Lefebvre (36 ans) ont officialisé leur histoire d'amour en mars dernier lors du défilé de la maison Chanel, le premier depuis la mort du couturier Karl Lagerfeld. Ils se sont ensuite affichés au bal masqué de Christian Dior à Venise, puis au dîner coorganisé par la maison Dior et le magazine Vogue Paris organisé en marge du Festival de Cannes.