Monica Bellucci : L'activité peu glamour qu'elle préfère aux tapis rouges

Invitée sur le plateau d'On n'est pas couché samedi 17 juin, Monica Bellucci est revenue sur sa carrière en défendant tout particulièrement son prochain long métrage, Sur la voie lactée. Mais, face à Laurent Ruquier, elle a également répondu à une étrange question de Yann Moix. Le chroniqueur d'ONPC s'est en effet demandé ce que faisait Monica Bellucci au quotidien. "Vous êtes prêt ? Prêt, prêt ?", a-t-elle prévenu, amusée, avant de répondre.

Avec sa sensualité et ce côté solaire si charmant, Monica a notamment expliqué que ses journées étaient largement consacrées à ses filles, Déva (12 ans) et Léonie (7 ans), dont le père n'est autre que Vincent Cassel, acteur dont elle est séparée aujourd'hui. "Je me lève à 6h30, je prépare le petit déjeuner à mes enfants, j'emmène mes filles à l'école, après j'ai toute la matinée pour faire mes choses", raconte ainsi la star qui ne "peut pas tout dire" sur ses activités hors tournage, mais confesse tout de même faire "une heure de Pilates" si elle a le temps.

L'ex-femme de Vincent Cassel est ensuite revenue sur la fin de journée et notamment les devoirs qu'elle fait "souvent" avec les filles. Ne s'estimant "pas sévère" avec elles, la mère de famille a révélé qu'elles sont "très bonnes à l'école". Et d'ajouter : "Pour moi [faire les devoirs, NDLR], c'est encore plus beau que d'aller sur un tapis rouge."

Du côté des audiences, ONPC a attiré 933 000 téléspectateurs, soit 15,9% du public.