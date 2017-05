Monica Bellucci n'est plus célibataire ? "J'ai un homme dans ma vie"

Cinq mois après Vincent Cassel qui officialisait son couple avec la toute jeune Tina Kunakey (19 ans), c'est au tour de Monica Bellucci de révéler qu'elle n'est plus célibataire ! La bombe italienne de 52 ans a réservé la primeur de cette révélation à Paris Match, dont elle fait la couverture. Bientôt à l'affiche d'un film (Sur la voie lactée), attendue en maîtresse de cérémonie à Cannes et objet d'un livre (Rencontres clandestines, de Guillaume Sbalchiero), Monica a choisi de révéler aujourd'hui qu'elle n'était plus un coeur à prendre, après avoir longtemps gardé le secret sur sa vie sentimentale depuis son divorce d'avec Vincent.

Dans Paris Match, elle se confie notamment sur l'après-Vincent, et le divorce avec le père de ses deux filles. "À ce moment-là, j'étais complètement perdue. Tout ce que j'avais construit avait volé en éclats du jour au lendemain. Après une relation de presque vingt ans, je devais reconstruire ma vie. Ce n'était pas évident", a confié la sublime actrice italienne. "Pour que la vie soit douce, pour survivre tout court, pour ne pas souffrir, on peut occulter certaines choses et ne voir que les belles, jusqu'au jour où l'on réalise qu'on est entouré, jusque dans son intimité, de personnes qui ne sont pas forcément bénéfiques pour vous", avait-elle ajouté dans un extrait d'interview publié par le magazine.

Et c'est en couverture qu'elle a annoncé la couleur : "À 52 ans, je suis une autre femme, j'ai un homme dans ma vie", confie la star.

L'interview sera publiée en intégralité dans Paris Match, n°3446, en kiosques jeudi 4 mai.