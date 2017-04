Monica Bellucci se confie: Le "cataclysme personnel" qu'elle a vécu, ses filles...

Le 12 juillet prochain, Monica Bellucci opérera son retour sur grand écran avec un premier rôle. Sur la voie lactée (On the Mily Road), le nouveau long métrage d'Emir Kusturica, une histoire d'amour impossible sur fond de guerre des Balkans dans laquelle le cinéaste serbe partage l'affiche avec l'Italienne. Le tournage s'est étalé sur trois ans, avec une Monica Bellucci qui n'était pas la même entre le début du projet et aujourd'hui.

Au Vanity Fair italien – dont elle fait la couverture, sensuelle et dos nu –, elle confie qu'elle était "en plein cataclysme personnel" lorsqu'elle a accepté la proposition du prolifique cinéaste serbe. "Une période vraiment très difficile", ajoute-t-elle, faisant allusion à son divorce d'avec Vincent Cassel, le père de ses deux filles. Le film lui a permis de penser à autre chose : "Avec Emir, je plongeais dans les cours d'eau, j'ai dû traire des vaches, lutter avec les serpents et je gravissais des montages entourée de chèvres. Bien sûr que je ne me suis pas ennuyée."

Lorsque le journaliste lui a demandé si elle avait retrouvé l'amour – comme Vincent Cassel avec la jeune Tina Tunakey, 19 ans –, l'actrice a balayé la question d'un sourire, se disant heureuse dans une vie qu'elle trouve "excitante". Rien de plus. Sa priorité, ce sont ses filles, Deva (12 ans) et Léonie (6 ans). Selon leur mère, les deux jolies petites sont "en bonne santé, bonnes à l'école, cosmopolites et parlent cinq langues". "Elles ont beaucoup voyagé avec moi, et elles s'adaptent au fait de dormir dans un hôtel ou une autre maison, sans être déstabilisées par ces changements, indique la comédienne de 52 ans. J'espère être en mesure de leur donner la confiance qui vient de l'intérieur, ce sentiment d'amour qui vous donne de la force dans la vie."