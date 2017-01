Monica Bellucci séduite à la Fashion Week par Kendall Jenner et Bella Hadid

Mardi 24 janvier, 19h30 : l'atmosphère est électrique au Grand Palais ! Comme Chanel, Ralph & Russo et Dior Homme, Alexandre Vauthier a choisi l'établissement de l'avenue du Général Eisenhower (8e arrondissement de Paris) pour dévoiler sa nouvelle collection. Un dressing que Monica Bellucci a eu la chance de découvrir en s'y rendant, accompagnée du coiffeur et photographe John Nollet.

Toute de noir vêtue, la star de la série Mozart in the Jungle et ex-compagne de l'acteur Vincent Cassel a assisté depuis le premier rang aux passages des mannequins du show Alexandre Vauthier. Bella Hadid et Kendall Jenner, habillée du dernier look du défilé, en faisaient partie. Les deux amies top models de 20 et 21 ans ont ébloui les chanceux spectateurs de l'événement, auxquels Cécile Cassel s'est également jointe.

Mardi soir, Alexandre Vauthier a célébré au Ritz le dixième anniversaire de sa collaboration avec la marque Swarovski.

La Fashion Week terminée, Paris profitera d'un court moment d'accalmie. La ferveur de la mode fera son retour dans la Ville lumière du 28 février au 8 mars, semaine consacrée aux collections prêt-à-porter automne-hiver 2017-2018.