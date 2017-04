Monica Bellucci, son divorce : "La nécessité est de garder le dialogue"

Près de quatre ans après son divorce avec Vincent Cassel, Monica Bellucci nous revient avec un film ambitieux (Sur la voix lactée, de et avec Emir Kusturica) et un livre intitulé Rencontres clandestines.

Cet ouvrage est signé Guillaume Sbalchiero, journaliste et passionné de littérature. Le jeune homme est également un fervent admirateur de Monica depuis ses 14 ans et la découverte du film Malena où, sensuelle en diable, elle crève l'écran à ses yeux. Dès lors, il n'a qu'une obsession : rencontrer la star, voir ce qu'il y a derrière la plastique de la fascinante icône italienne. Il y a deux ans, il la contacte pour une interview autour du film d'Emir Kusturica mais, très vite, il lui propose de lui consacrer un livre. Elle ne refuse pas mais finit, tardivement, par accepter.

C'est le 10 mai que sortiront, aux éditions L'Archipel, ces Rencontres clandestines. Guillaume Sbalchiero y raconte comment la bellissima Bellucci se livre sur sa carrière, son rapport au corps, mais aussi ses amours passées. Au moment où elle fait ses confidences, Monica est en train de divorcer de Vincent Cassel, le père de ses deux filles, Deva (12 ans) et Léonie (6 ans). L'actrice était alors en "pleine réorganisation" de sa vie.

Lorsque Gala, qui l'a rencontrée, évoque l'omniprésence, en creux, de son ex-mari dans l'ouvrage, la star répond : "À un moment, Guillaume me pose la question de notre divorce. Je lui dis alors la nécessité qu'il y a dans cette situation de garder le dialogue, surtout lorsqu'on a eu des enfants. Et pour moi, c'est possible." Voilà la clé d'un divorce réussi, peu importe si Vincent a refait sa vie sentimentale et qu'il ne s'en cache pas – contrairement à Monica qui a préféré napper de mystère sa vie amoureuse.