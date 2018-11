Monica Bellucci : Son message à ses ex-maris, Vincent Cassel et Claudio Basso

Avant de la retrouver dans Radical Eye, une minisérie sur la vie de la photographe, actrice et militante révolutionnaire italienne Tina Modotti, Monica Bellucci va faire des siennes dans l'épisode 2 de la troisième saison de Dix pour cent, qui sera diffusé le 14 novembre 2018. L'actrice y incarne une Monica en quête d'un homme pour l'hiver... Dans une grande interview à Paris Match, en kiosques ce 8 novembre 2018, L'italienne de 54 ans revient sur sa vie sentimentale, qui la comble. Elle porte également un regard très bienveillant sur les deux hommes qu'elle a épousés dans sa vie : le photographe argentin Claudio Basso, au début des années 1990, puis Vincent Cassel, père de ses deux filles, Deva (14 ans) et Léonie (8 ans).

Dès l'introduction de cette rencontre, Monica Bellucci résume sa philosophie de vie : "Quand on a été brûlé, la seule façon de guérir est de pardonner." Si son premier mariage n'a duré que deux ans, son union avec Vincent Cassel a duré dix-sept ans. En plus de leurs deux filles, les anciens mariés ont tourné quelques films ensemble dont le culte Irréversible de Gaspard Noé, en 2002. Scandaleux pour certains, en tout cas célèbre pour une violence quasi insoutenable qui n'en rend que plus belles toutes les scènes d'intimité du couple interprété par Cassel et Bellucci jusqu'à ce plan final magnifique autour du corps alangui dans l'herbe de Monica, comme une grande bouffée d'air pure...

Dans Paris Match, Monica Bellucci rend hommage à ses deux ex-époux : "Je remercie mes deux maris pour ce qu'ils m'ont apporté et ce qu'ils m'ont appris de la vie, de manière inconsciente et différente." Depuis quelque temps, l'Italienne partage la vie d'un nouvel homme qui voyage beaucoup, comme elle, et comprend donc son style de vie plutôt unique. "Je suis toujours avec la même personne depuis quelque temps et tout va bien", résume-t-elle. Mais pourrait-elle envisager un troisième mariage : "Comment savoir de quoi sera fait l'avenir ? On ne peut pas programmer son existence. Le mariage, c'est quelque chose que deux personnes doivent décider ensemble, à un moment précis de leur vie. Quand on a été marié deux fois, il faut prendre le temps de réfléchir avant de recommencer, comprendre pourquoi on l'a fait et pourquoi on a divorcé." Et la star de conclure : "Disons qu'en ce moment je suis en phase d'apprentissage."

Retrouvez l'intégralité de cette interview dans Paris Match, en kiosques le 8 novembre 2018.