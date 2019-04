Monica Belluci, Inès Sastre et Sarah Lavoine illuminent le Paris Art Design

Nombre de personnalités des arts et de la culture ont pris part à la 23e édition du salon Paris Art Design (PAD). Du 3 au 7 avril 2019 aux Tuileries, le rendez-vous réuniT de multiples amateurs et collectionneurs internationaux d'art et de design. Un événement qui marie aussi bien le design contemporain, le design du XXe siècle, les arts tribaux et la joaillerie.

C'est d'abord lors de la soirée d'inauguration HSBC, célébrée le 2 avril, que Monica Bellucci a fait une arrivée remarquée. Peut-être l'actrice est-elle d'autant plus sensible à l'art et au design depuis qu'elle est en couple avec l'artiste contemporain Nicolas Lefebvre ? Antoine Arnault et son épouse Natalia Vodianova ont également pris part à cette soirée de lancement.

Dès le lendemain, Inès Sastre et Sarah Lavoine ont volontiers pris la pose entre deux stands, de même que le prince Charles-Emmanuel de Bourbon-Parme et sa fille, la princesse Eleonora de Yougoslavie ou encore la princesse Michel de Grèce. Les stylistes Chantal Thomass, Kenzo Takada, Alexis Mabille et Virgil Abloh (directeur artistique pour Homme chez Louis Vuitton et fondateur de la marque Off-White) ont aussi fait une apparition au salon.