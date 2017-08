Monica Cruz : Radieuse et câline en vacances, avec sa fille Antonella

La fin du mois d'août approche, mais la série consacrée aux stars en vacances se poursuit ! Mónica Cruz et l'adorable Antonella sont les stars de l'épisode du jour. Surprises à Cadix, la mère et la fille profitent d'après-midi ensoleillés à la plage, en toute simplicité...

Cet été encore, l'Espagne prétend au titre de destination préférée des stars ! Mónica Cruz, qui y réside, a choisi de ne pas quitter le pays pour les vacances. L'actrice, mannequin de 40 ans et petite soeur de Penélope Cruz a posé ses valises en Andalousie, accompagnée de leur maman Encarna Sanchez, de sa fille de 4 ans, Antonella, et de ses deux chiens.

Encarna, Mónica et Antonella ont été vues à la plage mardi 15 août. Mónica et sa fille y sont retournées mercredi. Sublime en maillot de bain noir, l'ex-actrice de la série Un, dos, tres est parvenue à se glisser parmi les touristes et locaux anonymes, venus s'offrir comme elle un bain de soleil.

Quelques jours plus tôt, Mónica Cruz avait été aperçue en mars à Madrid en compagnie de sa grande soeur et de son beau-frère, Javier Bardem, qu'elle avait invités à sa soirée d'anniversaire. Le mois précédant, la jolie brune était à Milan pour la Fashion Week, où elle avait assisté au défilé Giorgio Armani.

Sur les réseaux sociau, elle régale ses abonnés avec des photos de ses rares apparitions publiques et nombreuses parutions presse. La bombe signée par l'agence parisienne Next Model Management a récemment ajouté à son book une nouvelle campagne publicitaire...