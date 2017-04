Montaine (Les Marseillais) fait la pub d'un produit minceur : Ses fans exaspérés

Les fans de télé-réalité en ont ras-le-bol de voir leurs starlettes préférées n'utiliser leurs réseaux sociaux que pour faire des placements de produits. La dernière à avoir fait les frais de cet agacement, c'est Montaine (Les Marseillais de W9), l'ex-Miss Alpes-de-Haute-Provence.

En effet, depuis qu'elle multiplie les posts pour une célèbre marque de produits amincissants (alors qu'a priori, elle n'a pas un seul gramme à perdre !), la sublime ex de Julien Tanti s'attire les foudres des internautes sur son compte Instagram @Montaineem.

"Jour 1 de ma cure minceur ! J'ai choisi le draineur car c'est super simple à utiliser, je le dilue dans 1 bouteille et le bois toute la journée. Niveau efficacité c'est le top !!! Vous allez être SURPRIS car ça coupe la faim et je maigris rapidement !", lançait-elle début mars. Et de poursuivre : "J'ai pas beaucoup à perdre mais je veux être au mieux pour l'été !"

Il n'en fallait pas plus pour que son public soit quelque peu exaspéré. "Tu es déjà hyper maigre, on va te prendre pour une anorexique !", "Une cure minceur ?! La meuf c'est un cure-dent !", "T'es sérieuse Montaine à vouloir faire des régimes ? Tu vas devenir un iPad !", "Tu veux perdre quoi au juste ? Un os ?", pouvait-on lire dès les premières réactions.

Dans un tout autre registre, côté coeur, Montaine aurait choisi de tenter l'aventure amoureuse avec un sportif qui monte : Maxime Lopez (19 ans), un jeune homme talentueux évoluant à l'Olympique de Marseille. Affaire à suivre également...