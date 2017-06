Morena Baccarin et Ben McKenzie : Les deux stars de "Gotham" se sont mariées

Morena Baccarin et Ben McKenzie avaient officialisé leur relation en septembre 2015, alors même que l'actrice d'Homeland et Deadpool venaient d'annoncer sa décision de divorcer du réalisateur et producteur Austin Chick (père de son fils Julius né en 2013) après quatre années de mariage. Quelques mois plus tard, le jeune couple devenait parent d'une petite fille, Frances Laiz Setta, née en mars 2016.