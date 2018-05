Morgan Freeman accusé de harcèlement sexuel par huit femmes

A l'été 2015, une jeune assistante de production décroche le travail de ses rêves en participant au tournage de Braquage à l'ancienne avec Morgan Freeman, Michael Caine et Alan Arkin. Mais le paradis se transforme vite en enfer lorsque cette dernière se retrouve confrontée à des attitudes inappropriées de la part de Morgan Freeman. S'ensuivent des mois de harcèlement sexuel comme elle le révèle à CNN.

Selon le récit de la jeune femme, l'acteur américain de 80 ans lui a ainsi proposé des attouchements déplacés, en plus de faire, chaque jour, des commentaires au sujet de sa silhouette et de tenter de soulever sa jupe. La star oscarisée pour Million dollar baby a également posé une main dans le bas de son dos et lui a massé cette zone. "Il n'arrêtait pas de soulever mon tee-shirt et de me demander si je portais des sous-vêtements", témoigne-t-elle auprès de CNN. Un comportement dont les partenaires de Morgan Freeman auraient été les témoins : "Alan [Arkin] a fait une remarque pour lui dire d'arrêter. Morgan a pris peur et ne savait pas quoi dire."

Les comportements de la star de Seven, Les Evadés ou encore Invictus ne sont pas restreints à ce tournage si l'on en croit les autres témoignages recueillis et partagés par CNN. Un membre senior de la production d'Insaisissables rapporte que Morgan Freeman avait déjà adopté ce type de comportement en 2012, envers elle, mais aussi envers une assistante. "Il faisait des commentaires sur nos corps... Nous savions que s'il passait par là, il ne fallait pas mettre de hauts qui montreraient notre poitrine, ou quelque chose qui montrerait nos fesses, des vêtements qui nous mouleraient", témoigne-t-elle.

Ces femmes, et les autres, n'ont jamais dénoncé Morgan Freeman avant aujourd'hui parce qu'elles craignaient pour leur emploi. L'affaire Harvey Weinstein et le mouvement "Me too" sont passés par là depuis, leur donnant le courage de sortir enfin du silence.

Je m'excuse...

Lors de son enquête, CNN a joint le porte-parole de Morgan Freeman qui a exigé que la liste des accusations lui soit envoyée par mail, sans jamais y répondre. La publication de cet article n'a pas tardé à faire réagir l'acteur, qui s'est exprimé auprès de TMZ. "Quiconque me connaît ou a travaillé avec moi sait que je ne suis pas quelqu'un qui offense intentionnellement ou met mal à l'aise. Je m'excuse auprès de tous ceux qui se sont sentis gênés ou offensés, cela n'a jamais été mon intention", a-t-il déclaré.