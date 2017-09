Morgan Ouatta (Secret Story) violemment agressé : "J'ai failli y passer"

Des images choc pour dénoncer la violence de l'agression dont il a été victime le week-end dernier. Dimanche 3 septembre, Morgan Ouatta s'est emparé de sa page Twitter pour révéler à ses 62 000 abonnés qu'il a été sauvagement pris à partie par deux individus alors qu'il se baladait avec son petit ami, poussant un virulent coup de gueule au passage. "J'emmerde bien profondément les deux mecs qui m'ont agressé ainsi qu'à mon copain avec une bouteille. Crevez en enfer bande de merdes", a-t-il ainsi posté, message illustré par deux photos de lui.

A l'hôpital, sur l'une d'entre d'elles, l'ancien candidat de Secret Story 5 apparaît avec le tee-shirt et la chemise ensanglantés, preuve de l'extrême violence de l'agression. L'ancien colocataire d'Ayem et Aurélie Van Daelen, dont le secret était "Je suis pom-pom girl", a été blessé au front, sur la joue et sous l'oreille droite. Morgan Ouatta dit avoir craint pour sa vie. "Mais j'ai bien failli y passer, à 5cm il aurait pu toucher ma gorge et j'aurais pu crever...", a-t-il également posté.