Morgane (Les Reines du Shopping) : Ses mauvais souvenirs en coulisse

Cette semaine, Les Reines du shopping (M6) revient sur vos écrans pour un événement spécial, celui de la 1000e émission. Pour l'occasion, cinq gagnantes emblématiques qui ont marqué l'histoire du programme ont accepté de remettre leur titre en jeu. Ainsi, Aurore, Nicole, Morgane, Fanny et Grace ont redoublé d'efforts pour séduire Cristina Cordula en composant un look "tendance avec un accessoire imposé". Purepeople.com est allé à la rencontre de ces fashionistas.

Découvrez l'interview de Morgane (43 ans). Tout droit venue de Brest, elle avait été sacrée reine du shopping sur le thème "élégante avec des sandales".

Heureuse d'avoir été contactée pour la 1000e ?

C'était une grande fierté d'avoir été choisie parmi les cinq candidates de la 1000e. C'était une chance, j'ai pris ça comme un cadeau. Je trouve que le shopping, c'est super sympa. Ça ne pouvait pas être pire que ma première expérience, donc j'étais super contente d'y retourner.

Comment s'est passé ton shopping ?

Une vraie catastrophe ! Ce qui a été le plus compliqué a été de faire des choix et le temps. Je pensais qu'on était large et en fait je me suis retrouvée à courir après le temps. J'avais utilisé les trois quarts de mon temps et je n'avais toujours pas de tenue. J'avais rien. J'étais au bord des larmes, j'ai pleuré à un moment donné parce que je pensais que je n'arriverais pas à avoir de chaussures, c'était la catastrophe. Je suis passée par toutes les émotions dans cette journée. Après je me suis fixée sur un objectif et je me suis perdue.

Qu'as-tu pensé du thème ?

Je m'attendais à autre chose, j'espérais quelque chose de plus "paillette"' comme on était sur la millième, ça c'était mon attente. Et à la découverte du thème, je n'étais pas très emballée par le sac, je ne le trouvais pas à mon goût et c'était compliqué à assortir.

Comment était l'ambiance avec les candidates ?

J'ai vraiment rencontré quatre nanas super, j'ai trouvé que justement il n'y avait pas de compétition entre nous. C'était complètement différent de mon premier passage parce que les filles étaient devenues un peu mauvaises envers moi, pourtant j'avais été très agréable. J'avais reçu des propos assez virulents de la part d'une candidate, j'avais été triste le samedi en rentrant chez moi. On m'avait dit que j'avais caché mon jeu, alors qu'au contraire, j'avais été moi-même. Tout ça parce que j'avais osé dire des choses qui n'allaient pas. On est là pour juger des personnes, j'ai un certain sens de la mode qui m'est propre, mais je pense que cette personne l'avait assez mauvaise de ne pas avoir gagner. J'ai eu un SMS qui a été d'une violence terrible, c'est comme ça, c'est le jeu mais là, c'était une personne très méchante. [Morgane n'a pas voulu dire le nom de la candidate en question mais "ce n'est pas forcément celle qui été la plus mauvaise pendant [son] shopping", NDLR].

Que pensent tes enfants de tes participations télé ?

J'ai un fils de 20 ans et une fille de 9 ans et d'ailleurs ma fille a annoncé à toute la cour que je passerais à la télé donc je suis attendue de pied ferme à l'école ! Mais ils sont super fiers. L'anecdote, c'est surtout quand ma fille me dit le matin "j'ai pas envie de mettre ça", je lui dis "Qui c'est la reine du shopping ici, c'est toi ou c'est moi ?". Elle est comme sa maman, c'est une addict du shopping, elle sait très bien composer les looks, ça pourrait être sympa de faire une Reine du shopping avec des enfants. Les mamans pourraient les accompagner, ce serait un bon concept à proposer à Cristina !

