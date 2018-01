Morgane Polanski : 24 ans seulement, la fille de Roman prend son envol

À seulement 24 ans, Morgane Polanski sait très précisément ce qu'elle veut faire dans la vie. La fille aînée de Roman Polanski et Emmanuelle Seigner a présenté son deuxième court métrage, intitulé The Stroke (La Caresse), à la 8e édition du MyFrenchFilmFestival.com. Samedi 27 janvier 2018, à l'Atelier Renault sur les Champs-Elysées, Morgane a évoqué son expérience derrière la caméra devant l'un de ses premiers publics.

"MyFrenchFilmFestival.com est un concept inédit qui a pour but de mettre en lumière la jeune génération de cinéastes français et qui permet aux internautes du monde entier de partager leur amour du cinéma français", nous apprend le site officiel de Festival. Le principe est simple : dix longs métrages et dix courts sont diffusés en ligne et partout dans le monde (grâce aux sous-titres). Les internautes sont appelés à noter chaque oeuvre. Deux jurys sont également engagés dans l'aventure, l'un est composé de journalistes internationaux et l'autre de cinéastes, présidé cette année par Paolo Sorrentino et dont fait notamment partie Julia Ducournau, réalisatrice du sublime Grave. Trois trophées seront décernés le 19 février prochain : Le Prix des Cinéastes, le Prix Lacoste du Public et le Prix de la Presse Internationale.

Dans The Stroke (La Caresse), Morgane Polanski filme un homme en pleine crise. Il souffre de troubles obsessionnels compulsifs et nettoie jusqu'à l'absurde tout sur son passage. Le scénario est cosigné avec Serena Jennings qui était à ses côtés hier soir. Morgane Polanski a confié à Isabelle Giordano, directrice générale d'UniFrance qui animait la rencontre, s'être inspirée de l'univers visuel très symétrique de Wes Anderson, mais dans une version moins colorée, beaucoup plus clinique. Roman Polanski était présent à la projection.

La créatrice Stéphanie Allerme, du Studio Ma Demoiselle Pierre, qui collabore depuis quelques années avec Reebok, a assisté à la projection et n'est pas restée insensible à l'univers de la jeune réalisatrice. "Avec la solaire Morgane Polanski qui vient de sortir son 2e court métrage : La caresse. La photographie du film est sublime", a écrit la créatrice sur son compte Instagram.