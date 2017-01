Morgane Polanski bouleversante : Sa déclaration à son père Roman, "un exemple"

Morgane Polanski a été touchée profondément par la polémique dont son père a été l'acteur principal. Invité à présider les César du Cinéma 2017, Roman Polanski avait été obligé de décliner devant la colère et l'indignation d'observateurs et d'associations féministes qui lui reprochaient son passé : en 1977, aux États-Unis, il avait violé Samantha Geimer, 13 ans et n'a toujours pas été condamné pour son acte.

À l'instar de sa mère Emmanuelle Seigner, Morgane – qui vient de fêter ses 24 ans – avait fini par publier un message de soutien à son père. Un message dans lequel elle confiait avoir "le coeur empli de tristesse". Mais comme ce n'est pas suffisant, la jeune actrice que l'on peut voir dans la série Vikings a publié un deuxième message, toujours sur Instagram, dimanche 29 janvier. En légende d'une vieille photo où elle prend la pose au côté de son papa et de son petit frère Elvis, la jeune femme livre un témoignage bouleversant doublé d'une lettre d'amour à son père.

"Au père le plus génial qu'une fille puisse souhaiter, qui mieux que ta propre fille pour être le témoin du merveilleux homme que tu es, écrit Morgane Polanski. Seuls ceux qui ne savent pas et ne se sont pas renseignés sur ce dont ils parlent auront des mauvais mots à ton égard. Pour nous, privilégiés de t'avoir dans nos vies, nous te soutiendrons toujours. Je ne dis pas cela parce que tu es mon papa : tu es l'être humain le plus fantastique que j'aie pu rencontrer. Une inspiration, un modèle et un exemple pour nous tous. Si un jour, je pouvais être ne serait-ce que la moitié de l'être humain que tu es, cela me serait suffisant. J'aimerais que les gens puissent te voir comme moi je te vois, mais la plupart des gens ne mériteraient probablement pas de te connaître." Et de conclure : "Merci de m'inspirer chaque jour, m'apprendre la morale et les valeurs que j'ai aujourd'hui. Je te le dois à toi, ainsi qu'à maman. Je t'aime à l'infini, ta Morgie."