Morgane Polanski et Alysson Paradis découvrent un lieu magique en plein Paris

Une soirée magique ! C'est dans un hôtel particulier du 9e arrondissement entièrement redécoré que Lola Burstein-Rykiel avait donné rendez-vous à des people triés sur le volet pour célébrer la liqueur St-Germain et inaugurer la Maison St-Germain. Un univers floral et poétique que la petite fille de Sonia Rykiel a elle-même imaginé pour l'occasion.

Forcément, Nathalie Rykiel était présente pour soutenir sa fille et profiter du décor féérique. Joséphine de la Baume et Alexandra Richards (fille de Keith Richards) étaient aussi de la partie pour animer la fête lors de deux DJsets. Julie de Libran, Mathilde Favier, Astrid Berges-Frisbey, Dorcas Coppin, Michael Cohen, Morgane Polanski, Alysson Paradis, Serge Ruffieux, Lena Simonne, Joséphine Japy, Kevin Mischel et Nicolas Ouchenir avaient tous fait le déplacement pour déguster le le cocktail Ma jolie pêche, spécialement créé pour la soirée par le duo Lola Burnstein-Rykiel et Camille Ralph-Vidal (Ambassadrice de la liqueur St-Germain)

Ce lieu magnifique est d'ailleurs ouvert au grand public les 5 et 6 octobre. L'occasion d'y découvrir un labyrinthe floral, de profiter des dégustations de cocktails à base de St-Germain et même d'y rencontrer une cartomancienne.