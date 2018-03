Morgane Polanski ne veut pas de pseudonyme : "Je suis très fière de mon nom"

Fille d'Emmanuelle Seigner et de Roman Polanski, Morgane a choisi, à l'instar de ses parents, d'embrasser une carrière dans le monde du cinéma. Mannequin à ses heures perdues, comédienne (on a pu l'admirer dans la série Vikings), c'est aussi une réalisatrice talentueuse. Aux prémices d'une carrière qui s'annonce riche, Gala lui a posé une question : changerait-elle de nom ? Au regard des récents troubles auxquels son papa a dû faire face, la question méritait d'être posée...

"À aucun moment, tranche net la jeune femme de 25 ans. Je suis fière de mon nom. Ça serait trahir ma famille. De plus, je trouve que Polanski sonne bien. Et puis, prendre un pseudo serait ridicule..."

Fière de ses origines et de sa famille, Morgane Polanski restera Morgane Polanski. "Ils m'ont donné un amour inconditionnel, même si ma mère répète souvent qu'être dur rend service à ceux que l'on aime, confie-t-elle en se montrant aussi humble que sincère. Si, à un moment, l'idée de me prendre pour une princesse me vient, mes parents me remettent aussitôt les pieds sur terre. Dans la vie, rien ne vous est dû, il faut travailler pour réaliser des choses. Et respecter l'autre." De quoi justifier de ne pas changer ce nom auquel Morgane est profondément attachée.