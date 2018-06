Mort à 28 ans de Paulette Wright : Elle se tue dans des circonstances horribles

Qu'est-il arrivé à Paulette Wright ? La chanteuse franco-britannique de 28 ans a été retrouvée morte samedi 16 juin, en fin de journée. Portée disparue – des avis de recherche ont circulé sur les réseaux sociaux –, la jeune femme se serait apparemment donnée la mort.

Son corps sans vie a été retrouvé par la police sur le site Enedis situé près du canal, rue de la Victoire, à Reims. Selon les forces de l'ordre, la jeune artiste est morte électrocutée après avoir grimpé sur un pylône électrique. Le quotidien local L'Union précisait dans la foulée que "d'après les constatations, il s'agi[ssai]t manifestement d'un suicide". De son côté, le site internet de France 3 Grand Est avance qu'elle aurait "volontairement" escaladé le pylône.

La musicienne et comédienne originaire de Champagne jouait depuis 2013 une douce musique folk, affichant des talents certains dans le chant, le piano et la guitare. Elle avait sorti, en juin 2016, un mini-album, From One to Another, et préparait un nouvel opus en collaboration avec le musicien britannique Sam Callow, à paraître dans les semaines à venir.

Paulette Wright n'a pas laissé d'indice sur son désir de mettre fin à ses jours et, pour l'heure, aucune lettre ou autre message n'a été trouvé.