Chris Cornell : Mort "brutale et soudaine" du rockeur, à 52 ans

Le monde du rock est en deuil. Chris Cornell, 52 ans, est mort, a-t-on appris de son ami et représentant presse, Brian Bumbery, dans un communiqué. Un décès "brutal et soudain" survenu mercredi soir à Detroit.

Leader du mythique groupe Soundgarden, puis des groupes Temple of the Dog et Audioslave, Chris Cornell était une figure du rock américain. C'est à Seattle, sa ville natale, que Cornell s'était révélé avec son groupe Soundgarden, s'imposant sur la scène grunge alors dominée par Nirvana. C'est aussi lui qui a propulsé plusieurs membres du groupe Pearl Jam avec Temple of The Dog, un projet monté en parallèle de Soundgarden. Mais c'est bien avec sa formation initiale qu'il connaîtra son plus gros succès commercial et critique en 1994 et l'album Superunknown, un opus écoulé à plus de sept millions de copies dans le monde et honoré de deux Grammys, dont un pour Black Hole Sun, l'un des plus grand tubes rock des années 1990.

Après la séparation de Soundgarden en 1997 et une parenthèse solo, Cornell s'engage avec Audioslave, un groupe notamment formé par des musiciens de Rage Against the Machine dont l'emblématique Tom Morello. De retour en solo par la suite, il signe notamment You Know My Name, la bande originale du film Casino Royale. Il avait sorti son dernier opus solo, Higher Truth, en 2015.

Côté vie privée, Chris Cornell était marié à Vicky Karayiannis, une attachée de presse d'origine grecque, avec qui il a eu une fille, Toni, en septembre 2004, et un fils, Christopher Nicholas, en décembre 2005. Il s'agissait de sa deuxième union, puisque le rockeur avait été marié avec Susan Silver, la manager d'Audioslave, d'Alice in Chains et de Soundgarden, avec qui il a eu une fille, Lillian Jean, en juin 2000.