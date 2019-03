Mort d'Agnès Varda : Son fils Mathieu Demy dévoile son hommage poétique

Mathieu Demy est né en 1972 à Paris des amours des réalisateurs Jacques Demy et Agnès Varda. Le couple, qui s'est rencontré au festival de Tours en 1958, est en symbiose artistique, chacun étant proche, à sa façon, de la Nouvelle Vague.

Dès sa jeunesse, le jeune Mathieu joue dans les films de sa mère : il apparaît ainsi à 5 ans dans L'une chante et l'autre pas au côté de sa soeur Rosalie. Cette dernière, née en 1958 et aujourd'hui costumière de 60 ans, est la fille biologique de la cinéaste et du comédien Antoine Bourseiller, que Jacques Demy a adoptée quand il s'est mis en couple avec sa mère. En grandissant, Mathieu Demy continue ses apparitions dans le cinéma de sa mère, accentuant son goût pour la caméra. On le voit ainsi dans Documenteur à 9 ans, à 16 ans dans Kung-Fu Master et à 23 ans dans Les Cent et une nuits de Simon Cinéma.

Sa performance dans le film musical Jeanne et le garçon formidable (1998) est particulièrement marquante. Dans ce long métrage d'Olivier Ducastel et Jacques Martineau, il joue un jeune homme atteint du sida, sujet qui le touche personnellement puisque c'est la maladie qui a emporté son père huit ans plus tôt.