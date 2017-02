Mort d'Alan Thicke : Son fils Carter se souvient de leurs derniers instants

Voilà bientôt deux mois qu'Alan Thicke nous a quittés. Le célèbre acteur est passé de vie à trépas le 13 décembre dernier, après avoir fait une crise cardiaque sous les yeux de son benjamin Carter. Le jeune homme et son père de 69 ans étaient tranquillement en train de jouer au hockey quand tout a basculé.

"L'ambulance est arrivée et les secours ont réussi à le stabiliser, tout semblait bien aller. Je lui ai fait un câlin et je lui ai dit que je l'aimais. C'est la dernière fois que je l'ai vu. C'était très brutal, c'est dur", s'est souvenu Carter lors d'un récent entretien avec les journalistes du site Entertainment Tonight. Malheureusement, en effet, l'acteur de la série Quoi de neuf docteur ? est mort un peu plus tard, à l'hôpital de Burbank en Californie.

Le jeune homme de 19 ans est le dernier enfant d'Alan, sa mère est Gina Tolleson, la troisième femme de l'acteur, producteur et scénariste canadien. Ce dernier avait aussi deux autres fils, nés de son premier mariage, avec l'actrice Gloria Loring : le chanteur Robin Thicke (39 ans) et Brennan Thicke (41 ans). "C'était le père idéal", a assuré Carter qui sera désormais confié aux bons soins de Todd Thicke, le frère d'Alan.

Selon les informations du site TMZ, ce dernier a désigné son frère comme exécuteur testamentaire et l'a chargé, en cas de décès, de prendre soin de son plus jeune fils. Sa décision remonte à l'année 2007, à l'époque où le jeune homme était encore mineur. La garde principale du jeune homme, alors âgé de 10 ans, revenait bien sûr à sa mère mais, en cas de pépin, c'est son frère et célèbre producteur hollywoodien qui serait devenu son tuteur légal.

Un énième rebondissement dans les affaires de la famille Thicke, qui connaît bien des tourments ces derniers temps puisque, outre la mort d'Alan, son fils Robin, qui file le parfait amour avec la jeune April Love Geary, est accusé par son ex-femme Paula Patton d'avoir maltraité leur fils Julian Fuego, 6 ans. En attendant la résolution du conflit, la justice lui a accordé un droit de visite sous la surveillance d'un médiateur.

Coline Chavaroche