Mort d'Alan Thicke : Son fils Robin et sa veuve Tanya se disputent l'héritage

Cinq mois après la mort du célèbre acteur Alan Thicke, les hostilités sont ouvertes. Au mois de décembre dernier, l'homme de 69 ans a succombé à une crise cardiaque alors qu'il jouait au hockey avec son plus jeune fils, Carter Williams (19 ans). Remis de leurs émotions, les proches de défunt se disputent désormais... l'héritage !

D'après les informations du magazine People, ses deux aînés Robin et Brennan Thicke, ont déposé une demande en justice auprès de la cour de Los Angeles, ce mardi 16 mai, pour empêcher sa veuve Tanya Callau d'obtenir une plus grosse part de gâteau. Cette dernière prétend que le contrat de mariage qu'elle a signé avant d'épouser l'acteur en 2005 n'est pas valide.

Avant sa mort, Alan a nommé l'interprète de Blurred Lines et son frère cofiduciaires de son fonds de pension dans le cas où son propre frère, Todd Thicke, refuserait d'en assumer la responsabilité – ce que ce dernier a fait. Les deux fils en ont donc assumé la responsabilité à sa place, ce qui ne posait pas de problème à Tanya au mois de février dernier, lorsque les documents officiels ont été signés.

L'héritage en question

Dans son testament, le défunt a légué son ranch de Californie, le Carpinteria, à ses fils, qui se le partageront en parts égales, précisant qu'il souhaitait que la propriété en question, achetée en 1989, reste dans la famille à jamais. Ses enfants se sont aussi vu remettre 75% de ses effets personnels ainsi que 60% du reste de ses biens immobiliers. Tandis que sa veuve s'est vu attribuer 25% de ses effets personnels, 500 000 dollars d'assurance-vie ainsi que tous les bénéfices tirés de ses placements retraite, mais aussi 40% de ses actifs immobiliers et le droit de résider dans le ranch après sa mort, tant qu'elle prend à sa charge les dépenses de son entretien.

Mais ce n'est visiblement pas assez pour Tanya qui, selon les avocats d'Alan, a menacé d'aller se répandre auprès de la presse tabloïd si les cofiduciaires ne consentaient pas à négocier un nouvel accord. Elle souhaite obtenir des droits sur le fonds dont ont hérité Robin et Brennan ainsi qu'un dédommagement parce qu'elle a mis sa propre carrière de côté pour soutenir Alan et élever leur fils Carter. Robin Thicke, qui se bat en parallèle contre son ex-femme Paula Patton pour la garde de leur fils, aurait tout fait pour éviter que l'affaire ne finisse devant les tribunaux et préserver le souvenir de son défunt papa. En vain, visiblement...

Coline Chavaroche