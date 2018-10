Mort d'André Laban, cinéaste et partenaire d'aventures du commandant Cousteau

Vingt et un ans après la mort de Jacques-Yves Cousteau, la célèbre équipe du Commandant perd un de ses piliers. Le plongeur, peintre et cinéaste André Laban, qui avait été pendant plus de deux décennies le second du Commandant Cousteau, est décédé à 90 ans, a annoncé jeudi 11 octobre 2018 sa famille à l'AFP dans un communiqué.

"Mon père est décédé mercredi de vieillesse, à Saint-Antonin-Noble-Val" (Tarn-et-Garonne), a expliqué son fils Jean Brun. Il a également informé que la famille du cinéaste organiserait une commémoration non religieuse samedi 13 octobre à 11h, au crématorium de Montauban. La cérémonie est ouverte au public.

André Laban, né en 1928, avait embarqué en tant qu'ingénieur chimiste à bord de la Calypso en 1952. Cette rencontre signait le début d'une collaboration de vingt et un ans avec le commandant Jean-Yves Cousteau. Grand bricoleur, le plongeur marseillais conçoit et fabrique "la première caméra 35 mm en PVC" en 1954, munie d'un boitier résistant à la pression et protecteur de la lumière. C'est avec cette caméra qu'est tourné Le Monde du silence, mis en scène par Louis Malle. Le film est un triomphe : il reçoit en 1956 la Palme d'or à Cannes, ainsi que l'Oscar du meilleur documentaire.

Directeur de l'Office français de recherches sous-marines de 1956 à 1966, André Laban collabore encore avec Cousteau pour la réalisation de deux films, avant une rupture au début des années 1970 pour des raisons financières.

Toujours à l'avant-garde, il se lance ensuite dans un autre cinéma, destiné à "amener des sourires": réaliser des films dans lesquels les images seraient mises en valeur par la musique et les effets sonores. Un pari réussi puisque le réalisateur reçoit la Palme d'or au Festival mondial de l'image sous-marine avec Iris et Oniris (1996) ou encore le prix de l'humour au Festival d'Antibes avec le documentaire Neptunia (2007).

Dans ses dernières années, André Laban cultivait sa passion du Grand Bleu surtout via la peinture – tout en teintes de bleus, évidemment. "Ayant effectué des plongées hors de l'habitacle, il a éprouvé le besoin de retranscrire ce que l'oeil humain percevait", expliquent ses enfants dans un communiqué, rappelant que leur père avait inventé la peinture sous l'eau en 1966, lorsqu'il se mit à peindre entre 15 et 25 m de fond. "Ma cote est faible, mais quand je serai mort...", plaisantait en 2016 l'invétéré blagueur, lors d'une rencontre avec l'AFP.

Dans le film L'Odyssée, qui dépeignait notamment la relation du commandant Cousteau (Lambert Wilson) et de son fils Philippe (Pierre Niney), André Laban était joué par Marius Du Plooy.