Mort d'Andrée Sarkozy : Carla Bruni, loin de Nicolas, témoigne sa tendresse

Andrée Sarkozy est morte dans la nuit de mardi à mercredi 13 décembre 2017. Celle que ses proches appelaient Dadue était hospitalisée depuis plusieurs semaines à l'hôpital Percy. Malheureusement, Carla Bruni n'a pu rester au chevet de la mère de Nicolas Sarkozy, ni aux côtés de son époux après le départ de Dadue à 93 ans puisqu'elle était attendue pour chanter à Istanbul, mercredi 13 décembre. Sur Instagram, l'artiste a donc tenu à lui rendre un hommage public depuis la Turquie.

"Merci Istanbul, c'était un beau concert malgré la peine qui a submergé nos vies. Malgré la tristesse et le chagrin d'avoir perdu Dadue, ma belle-mère, et puis la terrible déchirure de devoir quitter mon homme dans un jour comme aujourd'hui. Je n'avais pas le choix, c'est ainsi qu'est la vie. The show must go on, dit-on. C'est le lot des artistes", commence Carla Bruni dans la légende d'une photo de son concert à Istanbul postée sur Instagram. Elle poursuit : "Mais on n'a qu'une mère, et la tristesse de mon homme m'a envahi le coeur. Alors, ce soir, j'ai chanté quand même mais avec le coeur et la gorge serrée. J'ai chanté pour Dadue, pour François, pour Guillaume et pour mon Nicolas, ses trois fils. J'ai chanté pour notre famille. J'ai chanté pour tous les enfants qui ont perdu leur mère, quel que soit leur âge, quelle que soit leur vie... Pour toutes les mères du monde, pour tous leurs enfants et pour cette vie si courte et parfois si cruelle. J'espère que là où elle est désormais, Dadue m'entend et entend les notes de ma tristesse. Elle va nous manquer, au revoir Dadue, RIP. Merci pour tout."