Mort d'Angel Nieto : Sa famille réunie pour disperser ses cendres en mer...

Il a écrit à la gomme sa légende sur l'asphalte, mais c'est en mer qu'Angel Nieto a reçu l'ultime hommage de ses proches : les cendres du champion de moto de légende, décédé à l'âge de 70 ans le 3 août 2017, ont été en partie dispersées dimanche 6 août en Méditerranée.

Victime le 26 juillet d'un accident à Ibiza alors qu'il circulait en quad, Angel Nieto y a succombé à ses blessures, lui qui cumula les fractures au cours de sa carrière dans l'élite de la moto de course, après plusieurs jours d'hospitalisation en soins intensifs. Samedi 5 août 2017, famille et amis, parmi lesquels l'acteur Miguel Angel Muñoz, Toni Nadal et le mannequin Ariadna Artiles, étaient réunis sur la perle des Baléares pour ses obsèques. Au lendemain de son incinération, les proches du légendaire pilote, non pas treize fois champion du monde mais "12+1" comme il préférait, par superstition, le formuler, se rassemblaient à nouveau pour un adieu particulièrement émouvant.

Dans la matinée du dimanche 6 août, une petite escouade de bateaux est allée répandre en mer, entre Ibiza et Formentera, les cendres d'Angel Nieto, bien loin de sa ville natale de Zamora, en plein coeur de la péninsule ibérique. A bord se trouvaient bien sûr les enfants du défunt, Gelete et Pablo, issus de son premier mariage (avec Pepa Aguilar), et Hugo, né de sa relation ultérieure avec Belinda Alonso. Il y avait aussi son neveu Fonsi Nieto, qui, comme ses cousins, a hérité du virus pour la moto d'Angel. Présent avec son épouse Marta Castro, Fonsi, vice-champion du monde 2002 en 250cc, a publié sur son compte Instagram quelques images de cette cérémonie, à laquelle prenaient également part certaines personnalités, dont le président de l'Atletico Madrid, Enrique Cerezo. Marta a également mis en ligne une courte vidéo.