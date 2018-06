Mort d'Anthony Bourdain : Le chef, compagnon d'Asia Argento, s'est suicidé

Le célèbre chef et auteur américain Anthony Bourdain a été retrouvé mort dans sa chambre d'hôtel en France, ce vendredi 8 juin 2018. Selon CNN, l'ancien chef de la Brasserie Les Halles à New York s'est donné la mort. C'est son ami Éric Ripert (copropriétaire et chef du Bernadin, l'un des plus célèbres restaurants des États-Unis) qui a retrouvé le corps sans vie du chef cuisinier de 61 ans.

La chaîne d'informations américaine, qui l'employait, a publié un communiqué ce 8 juin, quelques heures après la mort du chef : "C'est avec une tristesse extraordinaire que nous pouvons confirmer la mort de notre ami et collègue Anthony Bourdain. Son amour de l'aventure, des rencontres, de la bonne nourriture et de la boisson et des anecdotes remarquables à travers le monde ont fait de lui un conteur unique. Son talent n'a jamais cessé de nous étonner et nous le regretterons beaucoup. Nos pensées et nos prières accompagnent sa fille et sa famille dans ce moment incroyablement difficile." Anthony Bourdain se trouvait à Strasbourg pour y tourner un nouvel épisode de sa série primée d'un Emmy Awards, Parts Unknown.

Star des cuisines comme des petits écrans et des libraires, Anthony Bourdain était aussi père d'une fille (Ariane, 11 ans) et le compagnon à la ville d'Asia Argento. L'actrice italienne de 42 ans l'avait rencontré en 2016 alors qu'elle remplaçait au pied-levé un réalisateur malade sur la 8e saison de Parts Unknown. Le 3 juin, il postait – comme elle d'ailleurs – une vidéo de tournage où le couple dansait.