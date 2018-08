Mort d'Aretha Franklin : Cette drôle d'habitude qu'elle a eu jusqu'au bout...

Si elle avait une peur panique de l'avion et n'a donc donné que très peu de concerts ailleurs qu'aux États-Unis - la productrice Jackie Lombard raconte dans Le Parisien l'avoir menacée d'un procès pour qu'elle assure son show au Palais des Sports de Paris en 1977 - Aretha Franklin a cependant réalisé de nombreuses prestations sur scène. A chaque fois avec... son sac à main.

A l'instar d'une Bernadette Chirac ou d'une Elizabeth II, la regrettée Aretha Franklin avait l'habitude de garder précieusement son sac à main avec elle, qu'importe sa taille, lorsqu'elle devait monter sur une scène. Ainsi, lorsqu'elle avait chanté au Kennedy Center de Washington en 2015, pour notamment honorer Carole King - une prestation ayant fait verser une larme à Barack Obama - son sac était bien présent. "Peut importe où je vais, mon sac me suit. La loge n'avait pas de verrou sur la porte et je ne veux pas le laisser à qui que ce soit. C'était un petit sac, je ne pensais pas qu'on le remarquerait alors je l'ai simplement posé sur le piano", disait-elle à Vogue il y a deux ans. Dans une interview de 2008 au Washington Post, alors qu'on lui posait déjà la question, elle se faisait plutôt mystérieuse. "C'est comme mon doudou. Non mais disons que je le garde avec moi. Mesdames, gardez votre sac à main !", blaguait-elle.

En réalité, si l'interprète de Respect gardait son sac avec elle à n'importe quelle occasion c'est parce que, plus jeune, elle avait pris l'habitude de demander à être payée en cash et qu'elle gardait précieusement l'argent et le contrat dedans explique The New Yorker. La diva avait déjà été roulée dans la farine et ne faisait ainsi plus avoir...

Thomas Montet