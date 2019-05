Mort d'Aretha Franklin : Trois testaments refont surface !

Aretha Franklin est morte le 16 août 2018, à l'âge de 76 ans. Depuis, ses héritiers sont dans l'attente de savoir ce qu'ils pourront toucher et les choses viennent de prendre une nouvelle tournure puisque la regrettée chanteuse avait rédigé trois testaments, relate The Guardian. Aux dernières nouvelles, la star n'en avait pas écrit un seul !

Trois documents, rédigés à la main, ont donc été finalement retrouvés. Deux, datant de 2010, étaient enfermés dans un coffre-fort qui a enfin pu être ouvert après que la clef a été retrouvée au domicile de la chanteuse, à Detroit dans le Michigan. Selon l'avocat David Bennett, qui travaille sur le dossier de l'héritage de l'interprète du tube Respect, un troisième testament a même été retrouvé dans un classeur tombé sous le coussin d'un canapé du salon ! Le plus récent d'entre eux a été écrit en mars 2014 et prévoit des dons à plusieurs membres de sa famille. Toutefois, l'écriture serait parfois quasiment indéchiffrable et le document long de quatre pages contient des rayures et des annotations dans les marges.

Selon The Guardian une audience est prévue auprès de la justice de l'État du Michigan, le 12 juin prochain, pour savoir si ces testaments rédigés à la main sont valides et légaux. Les documents ont tous été présentés aux quatre fils d'Aretha Franklin et à leurs avocats respectifs, mais personne n'a réussi à parvenir à un accord, car deux des fils se sont opposés aux différentes versions des testaments... Il faut dire que le butin se monte à 80 millions de dollars et, pour l'heure, c'est Sabrina Owens (administratrice à l'université du Michigan) qui a la gestion du patrimoine de la star.

Pour rappel, Aretha Franklin est mort en août 2018, après avoir succombé à son cancer du pancréas. Une maladie qu'elle avait révélée dès 2010.

Thomas Montet