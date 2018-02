Mort d'Arnaud Giovaninetti : L'annonce inattendue de Cécile Bois...

Arnaud Giovaninetti est mort brutalement à l'âge de 50 ans comme l'a annoncé sa compagne Judith d'Aleazzo jeudi 25 janvier janvier 2018. Le comédien interprétait Laurent, l'ex-mari de l'héroïne dans Candice Renoir (France 2). Ce jeudi 8 février 2018, soit environ deux semaines après le décès de l'acteur, Cécile Bois, qui tient le rôle principal de la série, et Raphaël Lenglet, le réalisateur, ont évoqué le sujet lors d'un Facebook live avec Télé Star.

Ils ont ainsi indiqué le prolongement de Candice Renoir pour une septième saison. Une nouvelle qui devrait ravir les fans de la série policière. Mais ce n'est pas tout : Cécile Bois a révélé qu'Arnaud Giovaninetti fera prochainement une apparition à l'antenne de France 2.

"Il vient sur un épisode. Je crois que c'est le 6, lance-t-elle. Après la douleur de l'avoir quitté, c'est le bonheur de se dire on le revoit, il est là." Les fans de Laurent dans Candice Renoir auront alors la joie de le retrouver le temps d'un épisode...

Pour rappel, les proches d'Arnaud Giovaninetti ont pu lui faire leurs derniers adieux lundi 5 février. Une messe était célébrée en l'église Notre-Dame de Saint-Mandé puis une cérémonie à suivi sous la Coupole du cimetière du Père-Lachaise. Judith d'Aleazzo avait d'ailleurs adressé quelques mots à son cher et tendre.

"Arnaud, mon A, comme je t'appe­lais toujours, mon Arnaud, mon Artiste, mon Amou­reux, mon Acteur, mon As, mon Astre, mon Ami, mon Amour... Grâce à toi, en cette vie, j'ai su ce qu'était l'amour. Grâce à toi, mon impé­tueux, fougueux, roma­nesque, qui toujours savait me prodi­guer force, confiance, lumière et joie. L'amour entre nous était si profond, inal­té­rable, que je n'aurai pas assez de ma vie et de ta mort pour le chérir encore et encore. [...] On avait vu du pays toi et moi, on ne pensait pas que ça nous arri­ve­rait. Puisses-tu sentir, par-delà le temps et l'espace, notre amour à tous ici-bas qui monte au ciel jusqu'à toi. Repose-toi enfin mon amour. Repose-toi mon A...", a-t-elle dit non sans émotion, comme l'avaient rapporté nos confrères de Gala, présents sur place.