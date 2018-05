Mort d'Arnaud Giovaninetti : Le jour où son coeur a lâché

Le 23 janvier 2018, Arnaud Giovaninetti décédait à seulement 50 ans. Une disparition sur laquelle son ancienne compagne Judith d'Aleazzo s'est épanchée au détour d'une interview pour nos confrères de Gala.

C'est tout d'abord sur leur rencontre, datant d'il y a deux ans, qu'elle est revenue. Elle faisait partie de la troupe des Tréteaux de France et le défunt acteur de Candice Renoir était venu assister, "un peu en traînant des pieds", à leur spectacle baptisé Le Faiseur. "Ça a été une soirée très marrante. Ce soir-là, en plus, c'était son anniversaire. On a décidé de se revoir et on ne s'est plus jamais quittés", a-t-elle confié. Jusqu'au jour où Arnaud Giovanetti est décédé.

"Son coeur a lâché, même s'il était rempli d'amour, ça n'a pas suffi. Il n'en pouvait plus...", a-t-elle expliqué. Et d'évoquer leur relation "à la fois passionnée et très sereine" : "Il y a eu une évidence, comme si nous nous étions toujours connus. On était profondément en confiance l'un vis-à-vis de l'autre, donc le lien qui s'est noué tout de suite était à la fois doux et profondément amoureux, aimant. Et ça ne s'est jamais démenti."

C'est Judith qui avait annoncé la triste nouvelle sur les réseaux sociaux, fin janvier. "Chers amis, c'est le coeur déchiré que je vous apprends la mort de mon compagnon bien-aimé Arnaud Giovaninetti. Hormis ses amis proches, je n'ai pas la force de vous avertir autrement que par ce média, j'espère que vous le comprendrez. Je vous tiendrai au courant dans les jours prochains pour ceux qui souhaiteront lui rendre hommage. Priez, pensez à lui, je vous en prie." Et d'ajouter le lendemain face à la vive émotion suscitée : "Merci, merci du fond du coeur à tous, proches, connaissances, amis, inconnus, de vos mots si touchants qui rendent si justement hommage à l'homme et l'artiste merveilleux qu'était... qu'est Arnaud Giovaninetti. Merci de votre soutien qui panse mon coeur arraché", écrivait-elle sur Facebook.

Et le 5 février dernier, jour de ses funérailles, c'est un hommage bouleversant qu'elle lui a rendu : "Arnaud, mon A, comme je t'appe­lais toujours, mon Arnaud, mon Artiste, mon Amou­reux, mon Acteur, mon As, mon Astre, mon Ami, mon Amour... Grâce à toi, en cette vie, j'ai su ce qu'était l'amour. Grâce à toi, mon impé­tueux, fougueux, roma­nesque, qui toujours savait me prodi­guer force, confiance, lumière et joie. L'amour entre nous était si profond, inal­té­rable, que je n'aurai pas assez de ma vie et de ta mort pour le chérir encore et encore. [...] On avait vu du pays toi et moi, on ne pensait pas que ça nous arri­ve­rait. Puisses-tu sentir, par-delà le temps et l'espace, notre amour à tous ici-bas qui monte au ciel jusqu'à toi. Repose-toi enfin mon amour. Repose-toi mon A...", a-t-elle dit avec émotion selon les propos rapportés par nos confrères.

