Mort d'Avicii – il ne cachait pas sa détresse : "J'étais super mal..."

Vendredi 20 avril 2018, alors qu'il était en vacances au Sultanat d'Oman, le DJ et producteur Avicii a été retrouvé mort. Le jeune artiste suédois de 28 ans était à Mascate. Deux autopsies ont permis d'écarter la piste criminelle mais le mystère demeure sur les causes réelles du décès. Selon les autorités locales, ainsi que le management de la star, la famille ne souhaite pas communiquer davantage.

Tandis que la dépouille d'Avicii, de son vrai nom Tim Bergling, regagne la Suède où le pays tout entier, jusqu'à la famille royale, pleure sa mort, Le Parisien revient sur le documentaire True Stories que Netflix a mis à disposition de ses utilisateurs en octobre dernier. Le film de Levan Tskitishvili raconte toute la carrière d'Avicii et la manière dont il s'est épuisé. Il n'élude rien de ses problèmes de santé, de ses abus d'alcool et de la manière dont la scène a fini par l'éreinter. En 2016, Avicii, qui souffrait d'une pancréatite aiguë et a dû se faire enlever la vésicule biliaire, arrête la scène. Dans le film, il déclare : "Les fans étaient super heureux et moi j'étais super mal. Les concerts n'en finissaient pas. Quand j'avais envie de taper dans les murs, je m'arrêtais deux mois, mais je n'arrivais pas à me détendre en pensant aux nouveaux concerts qui approchaient." Il a joué plus de 800 fois en six ans...

Dans ce film, où témoignent ses complices David Guetta, Nile Rodgers ou encore Chris Martin, on peut voir Avicii se réfugier dans l'alcool et prendre jusqu'à vingt pilules par jour pour soulager ses maux d'estomac. Les dernières images de lui le montrent souriant et en bonne compagnie à Oman – un verre à la main. Selon les témoignages, le jeune artiste passait un très bon moment loin de tout... Que s'est-il donc passé ?

L'été dernier, après des mois de silence, Avicii était revenu avec un EP de six chansons, Avīci (01), dont le titre Lonely Together, en collaboration avec Rita Ora. Cette dernière – comme de nombreux artistes de la scène internationale, son frère (parti à Oman en quête de réponses) et ses soeurs, les femmes qui ont partagé sa vie – a le coeur brisé par la disparition d'un si jeune talent : "Je n'ai pas de mot. Je me rappelle à quel point cela avait été génial de faire Lonely Together et j'ai l'impression que nous parlions encore hier. Mes condoléances à sa famille, à ses amis et aux fans qui le soutenaient. Qu'il repose en paix. Parti trop tôt. Je suis dévastée. Le coeur brisé."