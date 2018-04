Mort d'Avicii : Quand, au bout du rouleau, il peinait à garder les yeux ouverts...

Les fans d'Avicii cherchent des réponses. Alors qu'il se murmure que le DJ suédois a mis fin à ses jours après le message cryptique de sa famille sous-entendant que l'artiste de 28 ans s'est suicidé le vendredi 20 avril, plusieurs éléments persistent à montrer que Tim Bergling était au bout du rouleau. Récemment, c'est une bien triste vidéo qui a refait surface. Publiée sur le Facebook de l'artiste il y a six mois, extraite du documentaire Avicii: True Stories (disponible sur Netflix depuis quelques jours), cette vidéo montre que le DJ n'était pas bien du tout.

Deux séquences, complètement liées, montrent tout d'abord Avicii sur un lit d'hôpital face à trois médecins dont l'un lui explique qu'il doit lever le pied. Le DJ, attentif, est entouré de boissons énergisantes. La scène suivante, qui précède en réalité la visite à l'hôpital, est encore plus effrayante. On le retrouve dans une voiture, avec son attaché de presse qui lui détaille son agenda chargé. Il est question d'interviews pour rassurer les fans sur le fait que leur idole s'est "remise en selle". Avicii, visiblement lessivé et qui peine à garder les yeux ouverts, répond d'un soumis : "Ouais, d'accord."

Ces derniers jours, outre la bataille que Tim menait contre son addiction à l'alcool et aux boissons énergisantes, il a été beaucoup question du rythme de vie éreintant qu'il menait. Dans le documentaire, il confie d'ailleurs face caméra que s'il n'arrête pas de tourner, il va mourir...