Mort d'Avicii : Son ex Emily lui rend hommage, les fans du DJ la descendent

La mort brutale d'Avicii, DJ suédois de 28 ans, a ébranlé le monde de la musique, ses fans, et en première ligne ses proches. Parmi eux, Emily Goldberg, une ex-étudiante de la George Washington University et membre de la sororité Kappa Kappa Gamma avec qui Avicii est sorti de 2011 à 2013.

Sur Instagram, la jeune femme âgée de 29 ans a d'abord publié plusieurs photos d'elle et son ex, avec, en légende, des mots bouleversants. "'Allez bébé, ne baisse pas les bras. Choisis-moi et je te montrerai ce qu'est l'amour'. C'est les paroles d'une chanson que Tim a écrite pour moi. J'aurais aimé pouvoir les vivre. Pendant les deux années où nous étions ensemble, il a été mon plus proche confident et mon meilleur ami. Maintenant, je ne peux plus regarder Bear [leur chien, NDLR] sans savoir que je ne verrai plus jamais son visage. Je continue à rassembler mes souvenirs et je vous remercie pour vos gentils mots et vos messages. Réveillez-moi quand c'est fini, car je ne veux pas que ce soit vrai #ripavicii #avicii @avicii", a-t-elle écrit le 20 avril, tout juste après l'annonce de la tragique nouvelle.