Mort d'Avicii : Son père révèle qu'il n'avait pas l'intention de se suicider

Le père d'Avicii, Klas Bergling, ne pense pas qu'il se soit suicidé intentionnellement. Au cours d'une interview accordée à CNN, il dit que de multiples facteurs ont mené à la mort de son fils, dont un style de vie qui l'a "mis hors de contrôle".

"Notre théorie est qu'il n'a pas planifié son suicide, c'était comme un accident de la route. Tant de choses sont arrivées et ça l'a mis hors de contrôle. Lorsqu'il traversait une mauvaise passe, il m'appelait. Toujours. On a beaucoup parlé de ses pensées sur la vie, sur la médiation, sur l'amour... Nous avions de longues discussions, une fois, elle a duré plus d'une heure, près de l'océan", explique Klas Bergling à nos confrères britanniques.

"Si vous êtes heureux ou extrêmement heureux, vous n'êtes pas loin de devenir malheureux... Des petites choses peuvent vous faire sentir triste ou perturber votre équilibre. Je pense que c'est ce qu'il s'est passé. En tant que DJ ou artiste, il faut faire tant de choses qu'on n'a pas envie de faire. À la fin, ça bouffe une partie de vous. Ça demande beaucoup d'efforts : voyager, attendre dans les aéroports, rester éveillé tard", poursuit-il.

Avicii avait trouvé la mort le 20 avril 2018. Il avait 28 ans. TMZ.com révélait un mois plus tard les circonstances du décès du célèbre DJ. Il se serait tranché les veines en utilisant un éclat de verre provenant d'une bouteille de vin qu'il avait brisée. Son corps avait été retrouvé au sultanat d'Oman, où il était en vacances. Une version des faits que Klas Bergling ne réfute pas.

Notons qu'Avicii, Tom Bergling de son vrai nom, souffrait depuis plusieurs années d'une addiction à l'alcool, qui lui avait causé une pancréatite aiguë.