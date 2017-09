Mort d'Edouard Valette à 38 ans : L'équipe des Mystères de l'amour réagit...

Acteur des saisons 9 et 10 des Mystères de l'amour, le comédien Édouard Valette est décédé le 7 septembre, succombant au cancer. Agé de 38 ans, il avait révélé se battre contre la maladie au mois d'août sur sa page Facebook. "Voilà, la sentence est tombée, il s'agit bien d'une récidive de mes deux précédents cancers, localisé au pancréas cette fois, je rentre à l'hôpital dès lundi pour un drainage biliaire avant le début de la chimiothérapie et je ne souhaite aucune visite." L'animateur Bruno Guillon, proche de lui, a rapidement réagi à l'annonce. C'est désormais au tour de l'équipe de la série de TMC de faire part de sa tristesse : "Ce soir ayons tous une pensée pour Édouard Valette qui nous a tragiquement quitté aujourd'hui. (...) Toute l'équipe présente ses condoléances à sa famille et ses amis."