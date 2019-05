Mort d'Emiliano Sala dans un crash : un témoignage accable le pilote

La chaîne L'Équipe a diffusé mercredi 22 mai 2019 "Emiliano Sala : les secrets d'un destin brisé". Le documentaire s'intéresse à la mort du footballeur argentin survenue en janvier dernier à la suite du crash de l'avion qui le conduisait vers son nouveau club de Cardiff. La responsabilité du pilote a souvent été mise en cause et l'est à nouveau dans ce film.

Quatre mois après la mort d'Emiliano Sala, l'émotion est toujours aussi vive. Elle a été ravivée le mercredi 22 mai 2019 par le documentaire Emiliano Sala : les secrets d'un destin brisé diffusé par la chaîne L'Équipe. Le film a proposé des témoignages exclusifs, notamment du père du footballeur argentin, décédé depuis. Le 21 janvier 2019, Emiliano Sala prend place à bord d'un monomoteur Piper PA-46 Malibu pour se rendre à Cardiff, aux pays de Galles, son nouveau club. L'attaquant de 28 ans n'avait pas envie de quitter le FC Nantes malgré des relations compliquées avec les dirigeants, mais le jeu des transferts en avait décidé autrement. Aux commandes du monomoteur, David Ibbotson décide d'effectuer le vol malgré des conditions climatiques délicates, sans jamais réussir à atteindre Cardiff. Les journalistes à l'origine d'Emiliano Sala : les secrets d'un destin ont recueilli le témoignage d'un pilote expérimenté, François Garçon, ancien commandant de bord chez Air France. Selon lui, ce vol n'aurait jamais dû avoir lieu et David Ibbotson aurait eu "un gros coup de chance" s'il était arrivé à destination. "La trajectoire de l'avion montre clairement la volonté de sortir de nuages rencontrés au cours du vol. Une fois qu'il pénètre à l'intérieur, il cherche à en sortir. Un réflexe de pilote privé, c'est d'en sortir de deux façons : vers le bas ou horizontalement en évitant", a-t-il analysé. Ce que David Ibbotson n'a pas fait. Le pilote aux commandes du Piper PA-46 Malibu "a essayé quelque chose, un virage à droite, puis plus tard un virage à gauche, puis une descente." "Dans ce cas-là, c'est tout l'inverse de ce qu'il aurait fallu faire pour sauver la situation", a-t-il conclu. Si le corps d'Emiliano Sala a été repêché au nord de l'île de Guernesey, par 60 mètres de profondeur après deux semaines de recherche, celui de David Ibbotson n'a toujours pas été retrouvé.

